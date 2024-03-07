"Возвращают совок": боец о военных пенсионерах на службе и есть ли с ними проблемы

По словам военного, некоторые офицеры не заботятся об эффективном выполнении задач, а хотят лишь "задолбить" своих подчиненных.

Журналист Александр Пиддубный, во время полномасштабного вторжения вступивший в ряды ВСУ, рассказал о проблемах в армии с офицерским составом.

Об этом он написал в Facebook.

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По мнению военного, в ВСУ есть категория офицеров, для которых не имеет значения эффективного выполнения задач, а главное – "чтобы подчиненный был задолбан".

"По моим наблюдениям, такой подход к подчиненным практикуют военные пенсионеры (не все!) – это офицеры с большими звездочками, которых во время военного положения вернули на службу. Они возвращают в войско совок", – отметил Пиддубный.

Он призывает проверять таких офицеров на профпригодность, а непригодным к "новым реалиям в ВСУ" ни в коем случае не разрешать занимать командные должности.

Раньше мы писали, какие в Украине мобилизационные резервы и сколько мужчин могут защищать свою страну.

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