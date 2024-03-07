"Повертають совок": боєць про військових пенсіонерів на службі та чи є з ними проблеми

За словами військового, деякі офіцери не дбають про ефективне виконання завдань, а хочуть лише "задовбати" своїх підлеглих.

Журналіст Олександр Піддубний, який під час повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, розповів про проблеми в армії з офіцерським складом.

Про це він написав у Facebook.

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На думку військового, у ЗСУ є категорія офіцерів, для яких не має значення ефективне виконання завдань, а головне – "щоб підлеглий був задовбаний".

"За моїми спостереженнями, такий підхід до підлеглих практикують військові пенсіонери (не всі!) – це офіцери з великими зірочками, яких на час військового стану повернули на службу. Вони повертають у військо совок", – зазначив Піддубний.

Він закликає перевіряти таких офіцерів на профпридатність, а непридатним до "нових реалій у ЗСУ" в жодному разі не дозволяти займати командні посади.

Раніше ми писали, які в Україні мобілізаційні резерви та скільки чоловіків можуть піти захищати свою країну.

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