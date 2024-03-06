"Допускаємо лише одне обмеження для ухилянтів": Веніславський назвав, яке саме

За словами нардепа, ухилянтів дійсно можуть позбавити права керування транспортними засобами.
У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони наразі допускають лише одне обмеження для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації – щодо права керування транспортними засобами.
Про це заявив член комітету, нардеп Федір Веніславський під час брифінгу 6 березня.
За його словами, нардепи мали дискусію щодо надання ТЦК повноважень в судовому порядку обмежувати права громадян, а саме: право на розпорядження грошовими коштами на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом.
"Депутати дійшли консенсусу на даний момент. І ми допускаємо лише одне обмеження - на право керування транспортним засобом, якщо особа не виконала умови ТЦК і не з’явилася для оформлення документів, для уточнення даних, або не з’явилася за повісткою, яку вона отримала", – сказав Веніславський.
Студенти-"ухилянти"
Також нардеп повідомив, що законопроєкт допоможе уникнути зловживань особами, які спеціально вирішили здобувати вищу освіту, щоб "відкосити" від мобілізації.
"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт. Тобто людина може здобувати другу, третю, п’яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде вже послідовна вища освіта, тобто передвища, вища, магістерська і аспірантура, – зазначив він.
Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.
Проте нардепи подали до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.
Нарлеп Роман Грищук розповів, чи буде у документі бронювання за гроші та блокування карт ухилянтів.
Читайте також: