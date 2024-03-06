"Допускаємо лише одне обмеження для ухилянтів": Веніславський назвав, яке саме

За словами нардепа, ухилянтів дійсно можуть позбавити права керування транспортними засобами.

У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони наразі допускають лише одне обмеження для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації – щодо права керування транспортними засобами.

Про це заявив член комітету, нардеп Федір Веніславський під час брифінгу 6 березня.

За його словами, нардепи мали дискусію щодо надання ТЦК повноважень в судовому порядку обмежувати права громадян, а саме: право на розпорядження грошовими коштами на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом.

"Депутати дійшли консенсусу на даний момент. І ми допускаємо лише одне обмеження - на право керування транспортним засобом, якщо особа не виконала умови ТЦК і не з’явилася для оформлення документів, для уточнення даних, або не з’явилася за повісткою, яку вона отримала", – сказав Веніславський.

Студенти-"ухилянти"

Також нардеп повідомив, що законопроєкт допоможе уникнути зловживань особами, які спеціально вирішили здобувати вищу освіту, щоб "відкосити" від мобілізації.

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"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт. Тобто людина може здобувати другу, третю, п’яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде вже послідовна вища освіта, тобто передвища, вища, магістерська і аспірантура, – зазначив він.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Проте нардепи подали до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

Нарлеп Роман Грищук розповів, чи буде у документі бронювання за гроші та блокування карт ухилянтів.

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