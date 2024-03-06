"Жінки — теж люди": у Львові спалахнув скандал із військовою

Наразі, на щастя, ця ситуація ніби вирішилась, проте сексистські скандали на "Укрзалізниці", на жаль, явище не таке і виняткове.

У Львові провідник не пускав до потягу жінок, бо туди нібито першим має зайти чоловік! Дивний інцидент переріс у справжній сексистський скандал за участі військовослужбовиці ЗСУ! Захисниця обурена, а в Мережі спалахнула палка дискусія.

Детальніше про скандал — в ексклюзиві TSN.ua.

Провідник УЗ “відзначився”

Провідник одного з потягів Укрзалізниці на залізничному вокзалі Львова з рівного місця потрапив у справжнісінький сексистський скандал. Він нібито не пускав жінок до вагонів, поки туди першим не зайде пасажир-чоловік. Про таку дивну і одночасно обурливу поведінку працівника залізниці розповіла Ірина Бобик — військовослужбовиця ЗСУ, яка була на Львівщині у післяопераційній відпустці: "Поки ще триває моя післяопераційна відпустка, я курсую між Хмельницьким і Червоноградом, вирішуючи різні питання. І я була б не я, якби не втрапила в якийсь "шкандаль". "Укрзалізниця", чи не могли б ви провести інструктаж серед ваших провідників про недопустимість проявів сексизму на робочому місці? Суть ситуації: сьогодні у Львові, при посадці пасажирів у поїзд ''Львів-Запоріжжя" 128 ЛБ НШ пан провідник, Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні). На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди) пан провідник не реагував".

Винуватцем ситуації виявився Петро Петрович Ковбасюк — провідник потягу Львів-Запоріжжя. Чому пан Петро так поводився - не зрозуміло, утім, як стверджує Ірина, коли дізнався, що вона служить — одразу запустив її та інших у вагон.

"Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон. Я, звісно, розумію, що ситуація не кінець світу. Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?" — написала Ірина Бобик.

Забобон чи прояв сексизму?

"Виявляється, у залізничників існує ось такий забобон Ірина Бобик впускати у вагон першим чоловіка. Чи то на щастя, не знаю. Під дописом Ірини вже понад сотня коментарів. Користувачі підтримали жінку та підтвердили, що неодноразово зіштовхувалися з подібним ставленням провідників на різних маршрутах, в тому числі і від провідниць", — розповідає журналіст.

Є й ті, що відверто іронізують. Кажуть, що після цього розголосу у мережі, Петро Петрович тепер точно переконається, що впускати жінку до вагона першою — це до нещастя. Посміялась з цього і сама військовослужбовиця.

У коментарях Ірині відповіли і з офіційної сторінки "Укрзалізниці". Кажуть, що їм соромно за таку прикру ситуацію, дивним забобонам уж точно не місце на залізниці, а працівників “перевиховають”.

Наразі, на щастя, ця ситуація ніби вирішилась, проте сексистські скандали на "Укрзалізниці", на жаль, явище не таке і виняткове. Так у березні 2023-го року у скандал потрапив провідник потягу Ясіня-Запоріжжя, якого звинуватили у домаганнях. За словами однієї з пасажирок Ганни Шеремет, чоловік дозволив собі “ляснути” її по сідницях, поки та вночі йшла по коридору вагону.

Нагадаємо, що для уникнення подібних ситуацій та для забезпечення додаткової безпеки для пасажирок, УЗ створила пілотний проєкт жіночих купе. Вони уже від червня 2023-го року функціонують на кількох найпопулярніших залізничних маршрутах і практика продовжує розширюватись.

Нагадаємо, пасажирка “Укрзалізниці” раніше заявила, що до неї чіплявся сусід по купе в потязі Львів-Київ. За її словами, пасажир поводив себе неадекватно і робив натяки сексуального характеру. ТСН.ua докладно писав про це.

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