"Женщины — тоже люди": во Львове разгорелся скандал с военной

Пока, к счастью, эта ситуация вроде бы разрешилась, однако сексистские скандалы на "Укрзализныце", к сожалению, явление не такое и исключительное.

Во Львове проводник не пускал в поезд женщин, потому что туда якобы первым должен зайти мужчина! Странный инцидент перерос в настоящий сексистский скандал с участием военнослужащего ВСУ! Защитница возмущена, а в Сети вспыхнула пылкая дискуссия.

Детальнее о скандале — в эксклюзиве TSN.ua.

Проводник УЗ "отличился"

Проводник одного из поездов Укрзализныци на железнодорожном вокзале Львова с ровного места попал в самый настоящий сексистский скандал. Он якобы не пускал женщин в вагоны, пока туда первым не войдет пассажир-мужчина. О таком странном и одновременно возмутительном поведении работника железной дороги рассказала Ирина Бобик — военнослужащая ВСУ, которая была на Львовщине в послеоперационном отпуске: "Пока еще продолжается мой послеоперационный отпуск, я курсирую между Хмельницким и Червоноградом, решая разные вопросы. И я была бы не я, Если бы не попала в какой-то "шкандаль". "Укрзализныця", не могли бы вы провести инструктаж среди ваших проводников о недопустимости проявлений сексизма на рабочем месте? ЛБ НШ господин проводник, Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужа не было, и группа пассажирок ждала перрона). На мои попытки разрешить ситуацию мирно (я напомнила господину проводнику, что 21 век на улице, и что женщины тоже люди) господин проводник не реагировал".

Виновником ситуации оказался Петр Петрович Ковбасюк – проводник поезда Львов-Запорожье. Почему Петр так себя вел — не понятно, впрочем, как утверждает Ирина, когда узнал, что она служит — сразу запустил ее и других в вагон.

"Только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон. Я, конечно, понимаю, что ситуация не конец света. Но я за то воюю, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и давним предрассудком?" – написала Ирина Бобик.

Суеверие или проявление сексизма?

"Оказывается, у железнодорожников существует вот такой предрассудок Ирина Бобик впускать в вагон первого мужчину. То ли к счастью, не знаю. Под сообщением Ирины уже более сотни комментариев. Пользователи поддержали женщину и подтвердили, что неоднократно сталкивались с подобным отношением проводников на разных маршрутах, в том числе и от проводниц", — рассказывает журналист.

Есть и откровенно иронизирующие. Говорят, что после этой огласки в сети Петр Петрович теперь точно убедится, что впускать женщину в вагон первой — это к несчастью. Посмеялась над этим и сама военнослужащая.

В комментариях Ирине ответили и с официальной страницы "Укрзализныци". Говорят, что им стыдно за такую досадную ситуацию, странным предрассудкам уж точно не место на железной дороге, а работников "перевоспитают".

Пока, к счастью, эта ситуация вроде бы разрешилась, однако сексистские скандалы на "Укрзализныце", к сожалению, явление не такое и исключительное. Так, в марте 2023-го года в скандал попал проводник поезда Ясиня-Запорожья, которого обвинили в притязаниях. По словам одной из пассажирок Анны Шеремет, мужчина позволил себе "хлопнуть" ее по ягодицам, пока и ночью шла по коридору вагона.

Напомним, что во избежание подобных ситуаций и обеспечения дополнительной безопасности для пассажирок, УЗ создала пилотный проект женских купе. Они уже с июня 2023 года функционируют на нескольких самых популярных железнодорожных маршрутах и практика продолжает расширяться.

Напомним, пассажирка " Укрзализныци " ранее заявила, что к ней придирался сосед по купе в поезде Львов-Киев. По ее словам, пассажир вел себя неадекватно и делал намеки на сексуальный характер. ТСН.ua подробно писал об этом.

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