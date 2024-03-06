Україна готує угоду про гарантії безпеки ще з однією країною

Невдовзі угода з Грецією про співпрацю у сфері безпеки буде готова до підписання.

Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо “безпекових гарантій”. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що невдовзі угода про співпрацю у сфері безпеки буде готова до підписання.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі українського президента.

“Маємо зафіксувати в ній [угоді] і вже досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також і на наступні десять років – саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати”, — наголосив Зеленський.

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Український лідер також зауважив, що цього року разом із західними партнерами потрібно максимально активно працювати, запроваджуючи нові санкції, щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію.

“Що менше буде в Путіна грошей, то менше людей він зможе вбити. Він не хоче жодного миру, жодної дипломатії. Тому потрібно й надалі посилювати санкції проти Росії та карати російських убивць за все, що вони наробили”, — зазначив він.

Президент Зеленський перерахував головні напрямки міжнародної співпраці з протидії російській агресії та подякував за відчутну допомогу Греції.

“Важливо допомагати нашій обороні. Важливо обмежувати економічний потенціал російських терористів. Важливо підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації. Кожен день має наближати справедливий мир. І я вдячний Греції, вдячний премʼєр-міністру Міцотакісу за відчутну допомогу заради миру”, — підсумував він.