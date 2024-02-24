Україна та Італія підписали угоду про безпеку та підтримку

Лідери двох країн також обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

У суботу, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі українського президента.

“Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією”, - йдеться у повідомленні.

Лідери двох країн також обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

“Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року”, - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома державами. Відповідно до угоди, яка діятиме 10 років, цього року Данія надасть Україні військову підтримку на суму щонайменше 1,8 млрд євро.

Раніше, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України в Єлисейському палаці. Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц та український підписали угоду про гарантії безпеки в Берліні. Першу таку угоду було підписано між Україною та Британією в Києві.

Читайте також: