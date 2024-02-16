Франція підписала угоду про співпрацю з Україною у сфері безпеки: фото, відео

Відповідний документ Зеленський і Макрон підписали в Єлисейському палаці.

Президент Володимир Зеленський і французький лідер Емануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України. Відповідний документ Зеленський і Макрон підписали в Єлисейському палаці.

Про це стало відомо під час пресконференції лідерів обох держав.

"Ми сповнені рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну", - заявив Макрон після підписання документу.

Президент України Володимир Зеленський і французький лідер Емануель Макрон / Фото: скриншот з відео

Заяви для ЗМІ Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона Заяви для ЗМІ Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 16 лютого 2024 р.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський і німецький канцлер Олаф Шольц у Берліні підписали угоду про гарантії безпеки.