Зеленський їде до Шольца і Макрона: деталі від ОП

Після цього візиту президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції.

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію, де зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом і французьким лідером Еммануелем Макроном.

Про це повідомили в Офісі президента України.

У заяві вказано, що 16 лютого Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцом і Макроном.

Наступного дня, 17 лютого, президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції. У нього також також запланована низка двосторонніх зустрічей на полях конференції.

У Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

До слова, раніше видання Challenges повідомило, що Макрон відклав візит до України з міркувань безпеки. Візит був запланований на 13-14 лютого.

А Bloomberg інформувало, що Зеленський найближчим часом може відвідати кілька столиць країн Західної Європи, аби закликати до більшої підтримки через уповільнення фінансування зі США.

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