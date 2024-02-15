Зеленский едет к Шольцу и Макрону: детали от ОП

После этого визита президент Украины выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля посетит Германию и Францию, где встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В заявлении говорится, что 16 февраля Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с Шольцом и Макроном.

На следующий день, 17 февраля, президент Украины выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности. У него также запланирован ряд двусторонних встреч на полях конференции.

У Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис, Президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

К слову, ранее издание Challenges сообщило, что Макрон отложил визит в Украину из соображений безопасности. Визит был запланирован на 13-14 февраля.

Bloomberg же информировало, что Зеленский в ближайшее время может посетить несколько столиц стран Западной Европы, чтобы призвать к большей поддержке из-за замедления финансирования из США.

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