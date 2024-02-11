Макрон отложил визит в Украину — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Украину из соображений безопасности.

Об этом пишет издание Challenges.

"Первый двусторонний визит Макрона, который запланирован на 13-14 февраля, переносится", – говорится в сообщении издания.

Представители союза французских предпринимателей (Medef) также отменили запланированную поездку в Киев.

Challenges пишет, что Макрон также должен был посетить Одессу и объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, выплачиваемого в виде пожертвований для гражданских проектов, осуществляемых французскими малыми и средними предприятиями.

По данным издания, ссылающегося на Елисейский дворец, визит Макрона был перенесен, чтобы обеспечить его безопасность.

Кроме того, президент Франции хочет накануне поездки в Украину активизировать ее поддержку за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

Новая дата визита Макрона в Украину не была определена.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон планирует подписать двустороннее соглашение о безопасности с Киевом во время визита в Украину в феврале.

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