ГУР: Россия запускает в инфополе масштабную операцию против Украины "Перун"

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о запуске Россией новой мощной информационной операции под названием "Перун", целью которой является оправдание агрессии против Украины и манипуляции реальной ситуации в стране.

Об этом ГУР сообщает в Telegram.

"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций", — говорят в разведке.

Напомним, первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что в ближайшие дни можно ожидать большое количество информационных "вбросов" против нового командования Вооруженных сил Украины после его перезагрузки. Он заявил, что часть дезинформации будут распространяться через западные СМИ.

"Что-то из этого будет забрасываться снова через западные СМИ, которым мы доверяем больше. И будет такой информационный шум, собственно мы часть его вчера наблюдали. О том, что Сырский — мясник и так далее, все эти вещи довольно примитивно излагались", — заявил парламентарий и напомнил, что среди таких "вбросов" была и информация о семье Сырского, которая якобы живет в России.

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