Гуменюк предупредила об угрозе повторной ракетной атаки

РФ может повторить ракетные обстрелы Украины. В Черном море дежурит носитель ракет — фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что после утренней атаки в акватории остается на дежурстве российское судно "Адмирал Макаров". По данным ВСУ, вражеский фрегат снаряжен ракетами.

Спикер объяснила, что ВС РФ могли выпустить до половины залпа "Калибров". Однако часть ракет остается на фрегате и готова к применению.

"Помним о том, что это не уменьшает опасности. Потому что готовые снаряженные ракеты на нем есть. Он на дежурстве. Абсолютно не исключено даже повторение ракетного удара", — добавила она.

Напомним, в ночь на 15 февраля по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу – из-за запусков Россией ракет. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы противовоздушной обороны сбили 13 из 26 ракет, которыми ночью и утром Россия атаковала украинские города.

В Украине второй раз с начала суток воздушную тревогу объявили во всех областях. В этот раз причина – взлет российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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