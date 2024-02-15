Гуменюк попередила про загрозу повторної ракетної атаки

РФ може повторити ракетний обстріл України. У Чорному морі чергує носій ракет — фрегат "Адмірал Макаров".

Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, після ранкової атаки в акваторії залишається на чергуванні російське судно "Адмірал Макаров". За даними ЗСУ, ворожий фрегат споряджений ракетами.

Речниця пояснила, що ЗС РФ могли випустити до половини залпу "Калібрів". Однак частина ракет ще залишається на фрегаті та готова до застосування.

"Пам'ятаємо про те, що це не зменшує небезпеки. Тому що готові споряджені ракети на ньому є. Він на чергуванні. Абсолютно не виключене навіть повторення ракетного удару", — додала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого по всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу – через запуски Росією ракет. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і вранці Росія атакувала українські міста.

В Україні вдруге від початку доби повітряну тривогу оголосили в усіх областях. Цього разу причина – зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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