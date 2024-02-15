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Нещадні обстріли Донеччини: восьмеро загиблих, багато поранених

Нещадні обстріли Донеччини: восьмеро загиблих, багато поранених

Донецька область - під обстрілом ворога / Фото: Associated Press

Окупанти не припиняють крити вогнем мирне населення.

Протягом 14 лютого від ворожих обстрілів  на Донеччині загинуло восьмеро людей, ще 13 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Протягом 14 лютого росіяни вбили вісьмох жителів Донеччини: трьох у Селидовому, трьох у Миколаївці і двох у Багатирі", — написав він.

За інформацією Філашкіна, поранення отримали:

  • шестеро людей у Селидовому
  • одна людина у Миколаївці
  • двоє людей у Богатирі
  • троє людей у Новогродівці
  • одна людина у Курахівці

Раніше стало відомо, що на Харківщині через обстріли загинуло четверо осіб. На місці ударів тривають пошуково-рятувальні роботи.

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