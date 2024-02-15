У четвер, 15 лютого, під час масштабної повітряної тривоги Повітряні сили попередили про пуски ракет.

Про це йдеться у повідомленні Командування ПС ЗСУ.

"Загроза балістики з Бєлгородської області РФ. Повторні пуски", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові повідомили про запуски ракети в напрямку Дніпропетровщини. Своєю чергою, гканали інформують про загрозу ракет для Харкова та Чугуєва.

Нагадаємо, в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. "Почервоніли" усі області. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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