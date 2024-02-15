В четвер, 15 лютого, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. "Почервоніли" усі області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 10:53 четверга, 15 лютого.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, на світанку 15 лютого росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей. Загалом росіяни запустили 26 ракет: повітряного і морського базування, балістичні, авіаційні та зенітні.

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