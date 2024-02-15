Украинцы просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
В четверг, 15 февраля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности. "Покраснели" все области.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ
"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, на рассвете 15 февраля россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей. В общей сложности россияне запустили 26 ракет: воздушного и морского базирования, баллистические, авиационные и зенитные.