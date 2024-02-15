В Ивано-Франковской области произошли взрывы: детали

Тревога на Прикарпатье длилась более двух часов.

Утром 15 февраля во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли взрывы. Известно о работе сил ПВО в небе над областью.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили враждебную цель на территории области", — подчеркнула руководительница ОВА.

По ее словам, в результате падения обломков на Прикарпатье произошло незначительное воспламенение кровель хозяйственных построек. Пожар удалось ликвидировать. Онищук также отметила, что обошлось без жертв и значительных разрушений.

К слову, тревога в Прикарпатье длилась более двух часов: с 05:00 до 07:09. Воздушные силы ВСУ информировали о группе ракет в направлении Ивано-Франковска.

Как сообщалось, утром в Хмельницкой области произошли взрывы. Сработало ПВО. Впрочем, произошло повреждение гражданских объектов.

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