Россия ударила ракетами по Львову: есть попадания

Российская армия ночью против среды, 15 февраля, ударила ракетами по Львову. Во время воздушной тревоги произошло попадание.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Есть попадание по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий во время тревоги сообщал о работе ПВО. Детали атаки пообещал предоставить позже.

Напомним, Воздушные силы сообщали, что в России ночью взлетела стратегическая авиация. Ее агрессоры используют для массированных ракетных обстрелов Украины.

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