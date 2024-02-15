В России ночью взлетела стратегическая авиация

Ориентировочно бомбардировщики выйдут на пусковые рубежи в 4:00.

В ночь на 15 февраля в России в небо взлетели стратегические бомбардировщики, которые агрессоры используют для массированных ракетных обстрелов Украины.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщили, что ориентировочно бомбардировщики выйдут на пусковые рубежи в 4:00.

"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья Мурманская область РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4:00", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за последующими сообщениями.

Напомним, ранее сообщалось, что Гуменюк рассказала о проблемах у захватчиков с ракетами "Калибр".

Кроме того, мы ранее информировали, что в МВД объяснили, почему Россия уже несколько месяцев не использует морские ракетоносители.

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