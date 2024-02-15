В России ночью взлетела стратегическая авиация

Ориентировочно бомбардировщики выйдут на пусковые рубежи в 4:00.
В ночь на 15 февраля в России в небо взлетели стратегические бомбардировщики, которые агрессоры используют для массированных ракетных обстрелов Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Военные сообщили, что ориентировочно бомбардировщики выйдут на пусковые рубежи в 4:00.
"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья Мурманская область РФ. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4:00", — говорится в сообщении.
Кроме того, военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за последующими сообщениями.
Напомним, ранее сообщалось, что Гуменюк рассказала о проблемах у захватчиков с ракетами "Калибр".
Кроме того, мы ранее информировали, что в МВД объяснили, почему Россия уже несколько месяцев не использует морские ракетоносители.
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