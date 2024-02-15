У Росії вночі злетіла стратегічна авіація — ПС

В ніч проти 15 лютого у Росії в небо злетіли стратегічні бомбардувальники, які агресори використовують для масованих ракетних обстрілів України.

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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомили, що орієнтовно бомбардувальники вийдуть на пускові рубежі о 4:00.

"Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья Мурманська область РФ. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.00", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідкувати за подальшими повідомленнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гуменюк розповіла про проблеми у загарбників з ракетами "Калібр".

Крім того, ми раніше інформували, що у МВС пояснили, чому Росія вже кілька місяців не використовує морські ракетоносії.

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