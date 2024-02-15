У Росії вночі злетіла стратегічна авіація — ПС

Орієнтовно бомбардувальники вийдуть на пускові рубежі о 4:00.
В ніч проти 15 лютого у Росії в небо злетіли стратегічні бомбардувальники, які агресори використовують для масованих ракетних обстрілів України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Військові повідомили, що орієнтовно бомбардувальники вийдуть на пускові рубежі о 4:00.
"Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья Мурманська область РФ. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.00", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідкувати за подальшими повідомленнями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гуменюк розповіла про проблеми у загарбників з ракетами "Калібр".
Крім того, ми раніше інформували, що у МВС пояснили, чому Росія вже кілька місяців не використовує морські ракетоносії.
Читайте також:
- РФ атакувала Одеську область трьома хвилями БпЛА: куди цілився ворог
- ППО працювала понад 5 годин: у ЗСУ розповіли деталі про масовий наліт дронів на південь
- Основний удар російських ракет був по пологовому: МВС про цинічну атаку на Селидове