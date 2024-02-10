РФ атакувала Одеську область трьома хвилями БпЛА: куди цілився ворог

Вночі проти суботи, 10 лютого, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками Shahed. Зафіксовано три хвилі атак.

Про це під час телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, ціллю росіян була припортової інфраструктури - і на півдні Одеської області, і в самій Одесі.

"У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура. Вдалося знищити всі дев'ять "Шахедів", але уламками у припортовій інфраструктурі пошкоджено об'єкт. Одна людина постраждала", - заявила Гуменюк.

Згодом під прицілом БпЛА загарбників опинився південь регіону. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

Як повідомлялося, вночі сталася атака "Shahed" на Україну. Основними напрямками удару безпілотників були Одещина та Харківщина. Росіяни випустили 26 БпЛА типу "Shahed-136/131".

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