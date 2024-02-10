Нічна атака "Shahed": де прогриміли вибухи і скільки дронів-камікадзе збила ППО

Вночі російські окупанти знову атакували Україну. Росіяни випустили 26 БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генштаб.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 18 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків ранкового удару уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах України уточнили, що противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131" з Балаклави та мису Чауда – Крим, Курської області – РФ.

Основні напрямки удару - Одещина та Харківщина.

Нагадаємо, унаслідок удару ЗС РФ по Харкову ввечері 9 лютого загинули семеро осіб. Також із палаючих будинків довелося евакуювати 50 осіб.

Як заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни завдали ударів дронами-камікадзе "Shahed" по Харкову і населеному пункту Великий Бурлук. За його словами, у Харкові зафіксовано влучання в Немишлянському районі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Великому Бурлуку окупанти також влучили в цивільний об'єкт — кафе.

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