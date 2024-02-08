На Вінниччині уламки збитих "Шахедів" наробили лиха

На одному з інфраструктурних об'єктів області зайнялася пожежа.

У Вінницькій області в ніч проти 8 лютого впали уламки збитих дронів "Шахед", внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Цієї ночі на Вінниччині уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати", – йдеться в заяві Борзова.

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Він додав, що надзвичайники завершують роботи з ліквідації пожежі.

Минулося без постраждалих.

"Дякую Силам оборони і усім службам області за оперативність і злагодженість у роботі", – резюмував голова ОВА.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Україну 17 безпілотниками. Сили ППО збили частину ворожих цілей у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

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