Спецоперація "Говерла": бійці ССО взяли в полон російських десантників

На одній з ділянок фронту бійці Сил спеціальних операцій здійснили надскладну спецоперацію. Над плануванням операції працювали тривалий час.

Про це повідомила пресслужба ССО.

"Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців", — йдеться в повідомленні.

"Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон", — додали у відомстві.

Нагадаємо, у Чорному морі Сили спецоперацій підірвали важливий об’єкт РФ. Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію в Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши в зоні потенційного ураження противника.

Бійці ССО вибили російських десантників з панівної висоти

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