РФ атакувала житлові квартали Херсонщини: є поранені

За добу ворог випустив по області 233 снаряди.

Російські війська 60 разів обстріляли Херсонську область протягом 7 лютого, поціливши у житлові квартали населених пунктів.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив 8 лютого.

Протягом минулої доби окупанти влаштували по Херсонщині 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди. Ворога застосував артилерію, міномети, РСЗВ, танки, безпілотники та авіацію.

Сам Херсон загарбники обстріляли, випустивши 33 снаряди.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів були поранені троє людей.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 8 лютого знову атакували Україну, запустивши 17 ударних безпілотників. Частину з них збили сили ППО.

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