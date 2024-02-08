РФ атакувала житлові квартали Херсонщини: є поранені

За добу ворог випустив по області 233 снаряди.
Російські війська 60 разів обстріляли Херсонську область протягом 7 лютого, поціливши у житлові квартали населених пунктів.
Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив 8 лютого.
Протягом минулої доби окупанти влаштували по Херсонщині 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди. Ворога застосував артилерію, міномети, РСЗВ, танки, безпілотники та авіацію.
Сам Херсон загарбники обстріляли, випустивши 33 снаряди.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.
Внаслідок обстрілів були поранені троє людей.
Нагадаємо, окупанти в ніч проти 8 лютого знову атакували Україну, запустивши 17 ударних безпілотників. Частину з них збили сили ППО.
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