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У Миколаєві ворог влучив у басейн

У Миколаєві ворог влучив у басейн

Ворог атакував південне місто

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 8 лютого 2024 року ворог атакував Миколаїв дронами.

"Чим заважав басейн терористам не зрозуміло", - зауважив опісля атаки очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також додав, що унаслідок нападу потерпілих немає. 

Мер міста Миколаєва Олександр Сєнкевч додав. що "є займання у приватному секторі".

"Служби відпрацьовують", - йдеться у повідомленні. 

"Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку!", - резюмував він. 

Нагадаємо, що раніше в Одесі пролунали вибухи

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