У Миколаєві ворог влучив у басейн

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 8 лютого 2024 року ворог атакував Миколаїв дронами.
"Чим заважав басейн терористам не зрозуміло", - зауважив опісля атаки очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він також додав, що унаслідок нападу потерпілих немає.
Мер міста Миколаєва Олександр Сєнкевч додав. що "є займання у приватному секторі".
"Служби відпрацьовують", - йдеться у повідомленні.
"Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку!", - резюмував він.
Нагадаємо, що раніше в Одесі пролунали вибухи.
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