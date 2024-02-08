У Миколаєві ворог влучив у басейн

У ніч проти 8 лютого 2024 року ворог атакував Миколаїв дронами.

"Чим заважав басейн терористам не зрозуміло", - зауважив опісля атаки очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також додав, що унаслідок нападу потерпілих немає.

Мер міста Миколаєва Олександр Сєнкевч додав. що "є займання у приватному секторі".

"Служби відпрацьовують", - йдеться у повідомленні.

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"Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку!", - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше в Одесі пролунали вибухи.

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