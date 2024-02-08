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У Миколаєві прозвучали вибухи

У Миколаєві прозвучали вибухи

Вибухи прозвучали у Миколаєві / Фото: ТСН.ua

Ворожі безпілотники завдають шкоди та неспокою українцям.

У ніч проти 8 лютого у Миколаєві пролунала низка вибухів унаслідок атаки ворожих безпілотників

Про це повідомили місцеві журналісти. 

"Миколаївці, тримаємось! Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон" - зауважив мер міста Олександр Сєнкевич. 

"Миколаїв — перебувайте в укриттях. Ударні БпЛА по одному заходять на місто. Бойова робота ще триватиме - моніторингові канали.

"Декілька груп БпЛА перебувають на півдні Миколаївської області, курс постійно змінюється" - зауважили у ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше в Одесі пролунали вибухи

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