У Миколаєві прозвучали вибухи

У ніч проти 8 лютого у Миколаєві пролунала низка вибухів унаслідок атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомили місцеві журналісти.

"Миколаївці, тримаємось! Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон" - зауважив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв — перебувайте в укриттях. Ударні БпЛА по одному заходять на місто. Бойова робота ще триватиме - моніторингові канали.

"Декілька груп БпЛА перебувають на півдні Миколаївської області, курс постійно змінюється" - зауважили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше в Одесі пролунали вибухи.

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