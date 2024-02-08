Україну атакували ворожі безпілотники

Російські військові не дали виспатися українцям.
Ворожі безпілотники у ніч проти 8 лютого 2024 року продовжили кружляти Україною.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
- БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху та рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку.
- БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний.
Пізніше у значній кількості областей пролунав відбій повітряної тривоги.
Проте у Миколаєві пролунали вибухи.
Нагадаємо, що раніше Україну охопила масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунали вибухи.
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