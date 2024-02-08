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Україну атакували ворожі безпілотники

Україну атакували ворожі безпілотники

Не нехтуйте особистою безпекою. / Фото: ТСН.ua

Російські військові не дали виспатися українцям.

Ворожі безпілотники у ніч проти 8 лютого 2024 року продовжили кружляти Україною.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

  • БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху та рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку.
  • БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний.

Пізніше у значній кількості областей пролунав відбій повітряної тривоги. 

Проте у Миколаєві пролунали вибухи. 

Нагадаємо, що раніше Україну охопила масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунали вибухи

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