Україну атакували ворожі безпілотники

Російські військові не дали виспатися українцям.

Ворожі безпілотники у ніч проти 8 лютого 2024 року продовжили кружляти Україною.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху та рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку.

БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний.

Пізніше у значній кількості областей пролунав відбій повітряної тривоги.

Проте у Миколаєві пролунали вибухи.

Нагадаємо, що раніше Україну охопила масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунали вибухи.

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