Украину атаковали вражеские беспилотники

Вражеские беспилотники в ночь на 8 февраля 2024 года продолжили кружить по Украине.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

БПЛА в Винницкой области изменили направление движения и двигаются с севера в направлении Винницы через Калиновку.

БпЛА из Черного моря входят в Николаевскую область курс северный.

Позже в большом количестве областей раздался отбой воздушной тревоги.

Однако в Николаеве раздались взрывы.

Напомним, что ранее Украину охватила масштабная воздушная тревога: в Одессе раздались взрывы.

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