Украину атаковали вражеские беспилотники

Российские военные не дали выспаться украинцам.
Вражеские беспилотники в ночь на 8 февраля 2024 года продолжили кружить по Украине.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
- БПЛА в Винницкой области изменили направление движения и двигаются с севера в направлении Винницы через Калиновку.
- БпЛА из Черного моря входят в Николаевскую область курс северный.
Позже в большом количестве областей раздался отбой воздушной тревоги.
Однако в Николаеве раздались взрывы.
Напомним, что ранее Украину охватила масштабная воздушная тревога: в Одессе раздались взрывы.
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