В Николаеве прогремели взрывы

В ночь на 8 февраля в Николаеве прозвучал ряд взрывов в результатеатаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщили местные журналисты.

"Николаевцы, держимся! Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях — утром! До отбоя будьте подальше от окон", — отметил мэр города Александр Сенкевич.

"Николаев — находитесь в укрытиях. Ударные БпЛА по одному заходят на город. Боевая работа еще будет продолжаться — мониторинговые каналы.

"Несколько групп БПЛА находятся на юге Николаевской области, курс постоянно меняется", — отметили в ПС ВСУ.

Напомним, что ранее в Одессе раздались взрывы.

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