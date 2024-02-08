Стали відомі наслідки дронової атаки на Одесу

Внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На щастя, без загиблих та постраждалих.

Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

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Нагадаємо, що раніше у Миколаєві прозвучали вибухи.

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