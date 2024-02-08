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Стали известны последствия дроновой атаки на Одессу

Стали известны последствия дроновой атаки на Одессу

Враг продолжает досаждать украинцам / Фото: ТСН.ua

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

В результате ночной дроновой атаки на Одессу повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

К счастью, без погибших и пострадавших.

Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна. Пожар не зафиксирован.

Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей.

Напомним, что ранее в Николаеве прозвучали взрывы.

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