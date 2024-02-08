В Николаеве враг попал в бассейн

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 8 февраля 2024 года враг атаковал Николаев дронами.
"Чем мешал бассейн террористам непонятно", — заметил после атаки глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он также добавил, что в результате нападения пострадавших нет.
Мэр города Николаева Александр Сенкевч добавил. что "есть возгорание в частном секторе".
"Службы отрабатывают", – говорится в сообщении.
"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях — утром!", — резюмировал он.
Напомним, что ранее в Одессе раздались взрывы.
Читайте также: