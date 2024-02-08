В Николаеве враг попал в бассейн

В ночь на 8 февраля 2024 года враг атаковал Николаев дронами.

"Чем мешал бассейн террористам непонятно", — заметил после атаки глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он также добавил, что в результате нападения пострадавших нет.

Мэр города Николаева Александр Сенкевч добавил. что "есть возгорание в частном секторе".

"Службы отрабатывают", – говорится в сообщении.

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"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях — утром!", — резюмировал он.

Напомним, что ранее в Одессе раздались взрывы.

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