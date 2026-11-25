Польша может запретить полеты вблизи границы с Украиной / © Pixabay

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В Польше хотят запретить полеты вблизи границы с Украиной. Это произошло после того, как Россия запустила три ракеты на территорию соседней страны.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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«Необходимо создать зону запрета на полеты на востоке страны, удаленную от границы на несколько десятков километров», — заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик.

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Польский чиновник пояснил, что хотел бы, чтобы соответствующее распоряжение по этому вопросу вступило в силу в ближайшие недели.

«Мы хотим, чтобы в конце декабря или в начале января постановление вступило в силу», — сообщил он.

Польские СМИ отмечают, что это решение связано с активизацией действий России. Так, в пятницу, 20 ноября, три российских объекта упали на территории Польши. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сначала сообщил, что это были две ракеты и реактивный дрон.

Через два дня прокуратура сообщила, что все три объекта, упавшие в пятницу на востоке Польши, — это российские крылатые ракеты Х-101.

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Кроме того, Польша призывает НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.

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