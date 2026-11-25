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У частині Польщі хочуть заборонити польоти
У Польщі хочуть заборонити польоти на сході країни після того, як там впали російські ракети.
У Польщі хочуть заборонити польоти біля кордону з Україною. Це сталось після того, як на територію сусідньої країни Росія запустила три ракети.
Про це пише польське видання onet.pl.
«Потрібна зона заборони польотів на сході країни, віддалена від кордону на кільканадцять, кілька десятків кілометрів», — заявив журналістам заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
Польський посадовець пояснив, що хотів би, аби відповідне розпорядження з цього питання набуло чинності найближчими тижнями.
«Ми хочемо, щоб наприкінці грудня або на початку січня постанова набула чинності», — повідомив він.
Польські ЗМІ, зауважують, що це рішення пов’язане з активізацією дій Росії. Так, у п’ятницю, 20 листопада, три російські об’єкти впали на території Польщі. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш спочатку повідомив, що це були дві ракети та реактивний дрон.
Через два дні прокуратура повідомила, що всі три об’єкти, які впали в п’ятницю на сході Польщі, — це російські крилаті ракети Х-101.
Також Польща закликає НАТО збивати російські ракети над Україною.