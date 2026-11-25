Польща може заборони польоти біля кордону з Україною / © Pixabay

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У Польщі хочуть заборонити польоти біля кордону з Україною. Це сталось після того, як на територію сусідньої країни Росія запустила три ракети.

Про це пише польське видання onet.pl.

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«Потрібна зона заборони польотів на сході країни, віддалена від кордону на кільканадцять, кілька десятків кілометрів», — заявив журналістам заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.

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Польський посадовець пояснив, що хотів би, аби відповідне розпорядження з цього питання набуло чинності найближчими тижнями.

«Ми хочемо, щоб наприкінці грудня або на початку січня постанова набула чинності», — повідомив він.

Польські ЗМІ, зауважують, що це рішення пов’язане з активізацією дій Росії. Так, у п’ятницю, 20 листопада, три російські об’єкти впали на території Польщі. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш спочатку повідомив, що це були дві ракети та реактивний дрон.

Через два дні прокуратура повідомила, що всі три об’єкти, які впали в п’ятницю на сході Польщі, — це російські крилаті ракети Х-101.

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Також Польща закликає НАТО збивати російські ракети над Україною.

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