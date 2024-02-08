Ворог активізувався на деяких напрямках фронту - Генштаб

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку захисники відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області й Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що в порівнянні з 2022-2023 роками нинішні втрати російської військової техніки на фронті різко зросли. Це загрожує тим, що уже через пів року в окупантів може закінчитися техніка.

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