Особливості атаки по Україні 7 лютого: в ISW назвали кілька цілей РФ

Серед іншого Росія могла цілеспрямовано влаштували цю атаку, зокрема по Києву під час візиту Борреля, щоб досягти інформаційного ефекту в ЄС і на колективному Заході.

Росія могла спеціально розробити пакет ударів по Україні, який влаштувала 7 лютого, щоб відволікти ППО за допомогою комбінації ракет Х-101 і "Шахедів" задля допомоги іншим ракетам пробитися до призначених цілей.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти вранці 7 лютого влаштували по Україні другий за масштабом комбінований удар із дронів та ракет 2024 року. Українські військові джерела заявили, що окупанти запустили 64 безпілотники та ракети: 20 дронів Shahed 136/131; 29 крилатих ракет Х-101/555/55; чотири крилаті ракети Х-22; три крилаті ракети "Калібр"; три балістичні ракети "Іскандер-М" і п'ять ракет "земля-повітря" С-300.

Українські ППО знищили 44 з 64 ворожих цілей: 26 ракет Х-101/555/55, три "Калібри" і 15 безпілотників.

Київська МВА повідомила, що загарбники випустили щонайменше 20 ракет Х-101/555/55 по столиці та пошкодили житлову інфраструктуру в кількох мікрорайонах. Українські джерела також поінформували, що ворог вдарив по Харкову ракетами С-300 і ракетами Х-22. Було підтверджено, що дві ракети, які вдарили по Харкову, були північнокорейськими Kn-23 (Hwasong-11 Ga).

"Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що росіяни могли додатково запустити корабельні гіперзвукові крилаті ракети 3М22 "Циркон" по Києву. Однак триває робота над підтвердженням цієї інформації.

Росія намагалася відволікти українську ППО

Аналітики зазначили, що серія ударів 7 лютого символізує постійну гонку інновацій та адаптації у сфері авіації, в якій беруть участь Росія та Україна. Українській ППО вдалося збити більшість ракет Х-101/555/55 і безпілотників. Це може свідчити про те, що російські сили запускали ракети Х-101 і дрони, щоб відволікти українську ППО. Натомість українські сили не збили жодної з ракет Х-22, "Іскандер-М" та С-300.

"Можливо, російські війська спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відволікти українську протиповітряну оборону за допомогою комбінації Х-101 і "Шахедів" з наміром допомогти іншим ракетам пробитися до призначених цілей", – оцінили в Інституті вивчення війни.

Навіщо РФ запустила ракети "Циркон"

Там вказали, що на увагу заслуговують і непідтверджені звіти про удари ракетами "Циркон". Їх зазвичай запускають з морських суден по інших суднах або прибережних цілях, тому російським військам, можливо, довелося адаптувати пускові установки "Циркон" для ударів по цілях, розташованих у глибині України.

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Крім того, росіяни, схоже, інтегрували ракети КНДР у свої ударні пакети, які Україні, можливо, було важче виявити та збити. Раніше в ISW оцінювали, що Росія експериментує з пакетами ударів по Україні, щоб досягти максимального бажаного ефекту, і що Київ у відповідь продовжує зусилля з адаптації та відповіді на нові ворожі атаки.

Такими атаками РФ прагне стримати подальшу підтримку Заходу для України

Аналітики звернули увагу, що Росія атакувала Київ 7 лютого втретє протягом 2024 року, що співпало з візитом верховного комісара ЄС Жозепа Борреля до української столиці. Боррель прибув туди 6 лютого, щоб обговорити військову допомогу ЄС і подальшу підтримку України. Раніше Росія атакувала Київ під час іноземних візитів високого рівня, наприклад візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша у квітні 2022 року. США зараз ведуть критичні дискусії щодо продовження військової допомоги Україні, і Росія часто приурочує такі масштабні ракетні удари до обговорень міжнародної допомоги, щоб стримати подальшу підтримку Заходу для України.

"Таким чином, Росія, ймовірно, цілеспрямовано здійснила цю серію ударів і прямувала їх на місто Київ, щоб досягти інформаційного ефекту в ЄС і на колективному Заході, окрім будь-яких цілей, яких вона мала намір досягти в Україні", – резюмували в ISW.

До слова, раніше про особливості російської атаки по Україні 7 лютого розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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