Нічний удар безпілотниками по Україні: де працювала ППО

У ніч проти 8 лютого окупанти знову атакували Україну. Росіяни випустили 17 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські війська атакували південь України дронами-камікадзе. Унаслідок атаки в Миколаєві сталася пожежа. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Є загоряння в приватному секторі. Служби відпрацьовують", — написав він.

Він також повідомив про "приліт" унаслідок повітряної атаки ЗС РФ.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у себе в Telegram повідомив, що внаслідок нічної дронової атаки на місто є пошкодження цивільної інфраструктури. Був пошкоджений недобудований багатоповерховий будинок".

"На щастя, без загиблих і постраждалих. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожежі не зафіксовано. Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", — написав Кіпер.

Керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк озвучила пріоритети росіян під час ударів по Україні. За її словами, противник перебуває у "творчому пошуку" нової тактики, яка б дозволила йому атакувати мирні міста. Окупанти виходять із можливостей, які у них сьогодні є.

Читайте також: