Ночной удар беспилотниками по Украине: где работала ПВО

В ночь на 8 февраля оккупанты снова атаковали Украину. Россияне выпустили 17 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда – Крым.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Напомним:

Российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе. В результате атаки в Николаеве произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Есть возгорание в частном секторе. Службы отрабатывают", — написал он.

Он также сообщил о "прилете" в результате воздушной атаки ВС РФ.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер у себя в Telegram сообщил, что в результате ночной дроновой атаки на город повреждение гражданской инфраструктуры. Был поврежден недостроенный многоэтажный дом.

"К счастью, без погибших и пострадавших. Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожары не зафиксированы. Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют наследство", – написал Кипер.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк озвучила приоритеты россиян во время ударов по Украине. По ее словам, противник находится в "творческом поиске" новой тактики, позволяющей ему атаковать мирные города. Оккупанты исходят из возможностей, которые у них сегодня есть.

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