Ночная атака РФ: Игнат объяснил, почему ПВО сбила меньше половины БПЛА

В ночь на 30 января Россия запустила по Украине 35 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили 15 БПЛА.

Почему Воздушным силам удалось сбить менее половины беспилотников – пояснил спикер ПС Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 30 января.

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По его словам, во время сегодняшней атаки враг нанес удары по разным направлениям и по разным направлениям. Это была Курская область, Приморско-Ахтарск, а также мыс Чауда в Крыму.

"Таким образом враг направил 35 БПЛА. Большую часть направил по прифронтовым территориям близко к линии боевого столкновения, государственной границы и так далее. Таким образом противник пытался поразить объекты близко от своей границы или оккупированной территории. Это разные объекты — и военные, и гражданские объекты топливно-энергетического сектора. Это будет всегда в приоритете врага даже не в глубине страны, а ближе к линии фронта", — отметил он.

Игнат объяснил, что на результат сбития вражеских целей влияют разные факторы. Это и погодные условия, и рельеф местности, и опыт бойца, который в мобильной огневой группе.

"Это не впервые атакуется прифронтовая зона или зона близко к границе с государством-агрессором. Бывали случаи, когда 1 из 5 избивали, когда близко к линии фронта. Когда уже БПЛА двигаются дальше, то встречаются с большим количеством сил и средств", — подчеркнул он.

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