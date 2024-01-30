Нічна атака РФ: Ігнат пояснив, чому ППО збила менше половини БПЛА

У ніч проти 30 січня Росія запустила по Україні 35 ударних безпілотників. Сили ППО збили 15 БПЛА.

Чому Повітряним силам вдалося збити менше половини безпілотників - пояснив речник ПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, 30 січня.

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За його словами, під час сьогоднішньої атаки ворог завдав ударів на різних напрямках та із різних напрямків. Це була Курська область, Приморсько-Ахтарськ, а також мис Чауда в Криму.

"Таким чином ворог спрямував 35 БПЛА. Більшу частину спрямував по прифронтових територіях близько до лінії бойового зіткнення, державного кордону і так далі. Таким чином противник намагався вразити об'єкти близько від свого кордону чи окупованої території. Це різні об'єкти - і військові, і цивільні, об'єкти паливно-енергетичного сектору. Це буде завжди в пріоритеті ворога навіть не в глибині країни, а ближче до лінії фронту", - зазначив він.

Ігнат пояснив, що на результат збиття ворожих цілей впливають різні фактори. Це і погодні умови, і рельєф місцевості, і досвід бійця, який у мобільній вогневій групі.

"Це не вперше атакується прифронтова зона чи зона близько до кордону з державою-агресором. Бували випадки, коли 1 з 5 збивали, коли близько до лінії фронту. Коли вже БПЛА рухаються далі, то зустрічаються з більшою кількістю сил та засобів", - наголосив він.

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