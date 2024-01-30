Росія вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

Вночі проти вівторка, 30 січня, російські окупаційні війська вдарили по Україні 35 безпілотниками "Shahed". Було знищено 15 ударних БпЛА.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про безпілотники "Shahed", що увійшли до повітряного простору України ввечері 29 січня. Тривога розпочалася на півдні, а потім поступово поширилася на східні, центральні та частину північних областей.

Зокрема, відомо, що на Київщині працювала протиповітряна оборона. Було зафіксовано рух ворожих БпЛА в регіоні.

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