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Росія вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

Росія вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

Безпілотник.

Силам ППО не вдалося збити усі дрони.

Вночі проти вівторка, 30 січня, російські окупаційні війська вдарили по Україні 35 безпілотниками "Shahed". Було знищено 15 ударних БпЛА.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про безпілотники "Shahed", що увійшли до повітряного простору України ввечері 29 січня. Тривога розпочалася на півдні, а потім поступово поширилася на східні, центральні та частину північних областей. 

Зокрема, відомо, що на Київщині працювала протиповітряна оборона. Було зафіксовано рух ворожих БпЛА в регіоні. 

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