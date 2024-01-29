На Донеччині оголосили примусову евакуацію: деталі

У Донецькій області вирішили примусово евакуювати мешканців дев’яти сіл Мар’їнської та Очеретинської територіальних громад. Рішення ухвалив Координаційний штаб.

Про це інформує пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

"Ухвалили рішення стосовно примусової евакуації з сіл Мар'їнської територіальної громади (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, необхідно евакуюватись до більш безпечних районів жителям області, сім’ям з дітьми і особам з вадами здоров'я.

За його даними, станом на 24 січня у Мар’їнській та Очеретинській територіальних громадах проживали 72 дитини.

Нагадаємо, раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України. Йдеться про прикордоння Сумської та Чернігівської областей, де є регулярні обстріли РФ та залучення ДРГ.

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