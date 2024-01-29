В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию: детали

В населённых пунктах остается более 70 детей.

В Донецкой области решили принудительно эвакуировать жителей девяти сел Марьинской и Очеретинской территориальных громад. Решение принял Координационный штаб.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

"Приняли решение относительно принудительной эвакуации из сел Марьинского территориальной громады (Антоновка, Ильинка, Зоряне, Александрополь, Желане Друге) и Очеретинской ТГ (Межево, Восход, Новоселовка Перша и Желанне)", — говорится в сообщении.

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, необходимо эвакуироваться в более безопасные районы жителям области, семьям с детьми и лицам с недостатками здоровья.

По его данным, по состоянию на 24 января в Марьинской и Очеретинской территориальных общинах проживало 72 ребенка.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины. Речь идет о приграничьях Сумской и Черниговской областей, где есть регулярные обстрелы РФ и привлечение ДРГ.

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