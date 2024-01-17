Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил необходимость эвакуироваться жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей из-за регулярных обстрелов РФ и привлечения ДРГ.

Свое обращение он опубликовал вFacebook.

"Война с Россией охватила не только восток и юг Украины. Северная операционная зона также не исключение. В приграничных районах Сумской и Черниговской областей (так как и на всей территории страны) действует правовой режим военного положения. Ежедневно враг наносит по тем территориям огненное поражение. Противник использует различные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, привлекает диверсионные группы", — пояснил он.

Наев подчеркнул, что Россия использует все ей известные и возможные военные умения, чтобы уничтожить Украину, "и безразлично, куда попадет выпущенная ракета, снаряд или пуля".

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Генерал-лейтенант отметил, что граница Украины с РФ на севере – это линия столкновения с врагом со всеми присущими ей боевыми действиями.

"Эти боевые действия могут привести к гибели как гражданских, так и военных людей, взятие их в плен и разрушение целых пограничных сел и городов. Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с Россией опасно! Ежедневно военные администрации решают вопросы эвакуации жителей из этих областей, так же, как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге Украины. Война продолжается, и для того, чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага, не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушаться к советам военных администраций", — обратился к гражданским Наев.

Напомним, в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из двух громад.

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