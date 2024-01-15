Курс валют: доллар стремительно дешевеет, почему так произошло и что делать

Главная новость на наличном валютном рынке: курс доллара остановился, не достигнув отметки в 40 гривен и начал снижаться. Почему так произошло, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса на текущей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

Прошедшая неделя имела два тренда курса: восходящий и нисходящий. В понедельник и вторник, 8 и 9 января, как доллар так и евро, дорожали, потом начали дешеветь. По мнению экспертов, сначала сказалась инерция: за последние три недели курс так "разогнался" на фоне негативных новостей о замораживании Западом финансовой помощи Украине и уменьшение продажи валюты Нацбанком с одновременным ростом спроса на валюту, что мгновенно его остановить было сложно. Напомним: с 20 декабря 2023 года по 7 января 2024 года наличный доллар в продаже подорожал почти на 1,5 гривны - с 37,80 до 39,20 грн, наличный евро - более чем на 2 гривны: с 40,80 до 43 грн. За 8 и 9 января курс вырос еще на 10 коп.

В среду, 10 января, ситуация изменилась: по информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за этот день курс как доллара, так и евро снизился на 5 коп., потом еще на 5 коп., потом на 10 коп... На воскресенье, 14 января, курс доллара установился на уровне 38,90 грн/доллар в продаже (-40 коп.) и 38,20 в покупке (-30 коп.). Для евро - соответственно 42,75 грн/евро (-40 коп.) и 42 (-20 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "меняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара плавно уменьшался с прошлого понедельника и на воскресенье, 14 января, упал на 47 коп, до 38,94 грн/доллар. А вот курс покупки значительно менялся ежедневно, колеблясь от 37,00 до 38,75 грн/доллар. На 14 января курс покупки составил 37,45 грн/доллар.

Средний курс евро у нелегалов снижался всю прошлую неделю как в покупке, так и в продаже, причем спред, то есть разница между курсами, быстро уменьшился вдвое: с 40-44 коп. до 20-22 коп. В итоге за неделю евровалюта подешевела в продаже на 65 коп., до 42,68 грн/евро, в покупке на 16 коп., до 42,50 грн/евро.

Нацбанк на конец прошлой недели укрепил гривну к доллару на те же 8 коп., на которые ослабил ее 8 января, или до 38 грн/доллар. На понедельник, 15 января, регулятор установил официальный курс 37,94 грн/доллар (-6 коп.). Официальный курс евро на понедельник, 15 января, установлен 41,39 грн (-18 коп.). Соотношение доллар/евро сейчас составляет 1,09, неделю назад было 1,11, то есть евро несколько потерял позиции.

"Как и предполагалось, украинцы оказались не готовы платить более 42 грн за один наличный доллар, спрос на валюту стремительно уменьшился, а восходящий тренд, который в начале нового года замедлился, на днях сменился на нисходящий", - констатировал Александр Охрименко.

Александр Охрименко/Facebook

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Сейчас эксперты были единодушны: как на безналичном, так и на наличном рынках установилось равновесие по крайней мере на неделю. Специалисты объяснили, с чем оно связано. Общей является констатация факта, что улучшился новостной фон, и это сразу повлияло на настроения тех, кто считал, что гривна обвалится из-за отсутствия финансовой помощи Запада. А значит - снизило спрос на наличную валюту.

"Безналичный курс 38 грн/доллар - это реалии сегодняшнего дня, Нацбанк будет его пока поддерживать, - говорит Александр Охрименко. - Что касается наличного рынка, то здесь также затишье, на текущей неделе не прогнозирую активного спроса на валюту. Главная причина - у населения из-за прошедших праздников уменьшился объем лишних средств. Поэтому наличный курс продажи будет держаться ниже 39 грн/доллар".

Олег Пендзин уверен, что чем больше позитивных ожиданий, тем спокойнее будет наш валютный рынок. То есть, как только услышим, что в США найден консенсус между демократами и республиканцами, и Украине в течение нынешнего года дадут обещанный 61 млрд долларов, то сразу валютный рынок немного "откатится".

"То, что было в последнее время с курсом доллара, имело более эмоциональную, чем экономическую подоплеку, - уверен Олег Пендзин. - Сейчас идет промежуточный этап, когда решения о финансовой помощи Украине еще нет, но поступает много обнадеживающих сигналов, что такое решение вскоре будет. Валютный рынок сейчас в стадии равновесия, которое сохранится на текущей неделе. Официальный курс гривны может немного ослабиться, а наличный курс, наоборот, незначительно усилиться".

Андрей Шевчишин пессимистичен: он не считает, что "жизнь уже налаживается", ведь вопрос с предоставлением финпомощи Украине до сих пор не решен. По его мнению, курс доллара в Украине в первую очередь стабилизировали внутренние факторы. Такие как, уменьшение ажиотажа вокруг проекта закона о мобилизации, когда, в частности, было отклонено предложение о блокировании счетов тех, кто уклоняется от призыва.

"Данное решение прекратило снятие валютных средств со счетов и уменьшило спрос на наличную валюту, - анализирует эксперт. - Но говорить о длительной стабильности на наличном рынке рано. На текущей неделе сохранится достигнутое равновесие - ниже 39 грн/доллар, но близко к нему".

Андрей Шевчишин/Facebook

Продавать или покупать валюту

И в этом вопросе мнения экспертов совпали. Если кратко – лучше подождать и без крайней необходимости всю неделю не делать никаких операций с валютой: не покупать и не продавать.

"Сейчас никакого тренда нет, возможно, валюта еще подешевеет, и точно не подорожает еще неделю, поэтому что-то делать с ней пока нецелесообразно, лучше проявить немного выдержки", — говорит Александр Охрименко.

Олег Пендзин напомнил свои предварительные прогнозы о том, что курс доллара в январе не превысит 40 грн, а это значит: гривневые депозиты остаются прибыльнее наличной валюты.

"Стоит подождать, пока вопрос с предоставлением Украине финансовой помощи решится положительно, предпосылки для этого есть, осталось немного, около двух недель. После этого гривна может несколько укрепиться, а те, кто приобретет сейчас доллары, потеряют средства", — аргументировал Олег Пендзин.

Олег Пендзин. Фото: страница О.Пендзина в соцсети

Андрей Шевчишин в целом согласен с коллегами, однако считает, что долгосрочное инвестирование в валюту, то есть если ею планируется воспользоваться через 1,5-2 года, целесообразно в любое время.

Напомним, нардеп обнародовал рейтинг самых скандальных госзакупок последних недель.

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