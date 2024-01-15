Курс валют: долар стрімко дешевшає, чому так сталось і що робити

Головна новина на готівковому валютному ринку: курс долара зупинився, не досягнувши позначки у 40 гривень і почав знижуватись. Чому так сталося, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

Минулий тиждень мав два тренди курсу: висхідний і низхідний. У понеділок та вівторок, 8 та 9 січня, як долар так і євро, дорожчали, потім почали дешевшати. На думку експертів, спершу далася взнаки інерція: за останні три тижні курс так "розігнався" на тлі негативних новин про заморожування Заходом фінансової допомоги Україні та зменшення продаж валюти Нацбанком з одночасним зростанням попиту на валюту, що миттєво його зупинити було складно. Нагадаємо: від 20 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року готівковий долар у продажу здорожчав майже на 1,5 гривні – з 37,80 до 39,20 грн, готівковий євро - більше ніж на 2 гривні: з 40,80 до 43 грн. За 8 та 9 січня курс зріс ще на 10 коп.

У середу, 10 січня, ситуація змінилась: за інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за цей день курс як долара, так і євро знизився на 5 коп., потім ще на 5 коп., потім на 10 коп… На неділю, 14 січня, курс долара встановився на рівні 38,90 грн/долар у продажу (-40 коп.) та 38,20 у купівлі (-30 коп.). Для євро – відповідно 42,75 грн/євро (-40 коп.) та 42 (-20 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара плавно зменшувався з минулого понеділка і на неділю, 14 січня, впав на 47 коп, до 38,94 грн/долар. А от курс купівлі значно мінявся щодня, коливаючись від 37,00 до 38,75 грн/долар. На 14 січня курс купівлі склав 37,45 грн/долар.

Середній курс євро у нелегалів знижувався весь минулий тиждень як у купівлі, так і в продажу, до того ж спред, тобто різниця між курсами, швидко зменшився вдвічі: з 40-44 коп. до 20-22 коп. У підсумку за тиждень євровалюта здешевшала у продажу на 65 коп., до 42,68 грн/євро, у купівлі на 16 коп., до 42,50 грн/євро.

Нацбанк на кінець минулого тижня зміцнив гривню до долара на ті ж 8 коп., на які послабив її 8 січня, або до 38 грн/долар. На понеділок, 15 січня, регулятор встановив офіційний курс 37,94 грн/долар (-6 коп.). Офіційний курс євро на понеділок, 15 січня, встановлено 41,39 грн (-18 коп.). Співвідношення долар/євро наразі становить 1,09, тиждень тому було 1,11, тобто євро дещо втратив позиції.

"Як і передбачалось, українці виявились не готовими платити понад 42 грн за один готівковий долар, попит на валюту стрімко зменшився, а висхідний тренд, який на початок нового року уповільнився, днями змінився на низхідний", - констатував Олександр Охріменко.

Олександр Охріменко/Facebook

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Наразі експерти були одностайними: як на безготівковому, так і на готівковому ринках встановилась рівновага принаймні на тиждень. Фахівці пояснили, з чим вона пов’язана. Спільною є констатація факту, що покращився новинний фон, і це одразу вплинуло на настрої тих, хто вважав, що гривня обвалиться через відсутність фінансової допомоги Заходу. А отже - знизило попит на готівкову валюту.

"Безготівковий курс 38 грн/долар – це реалії сьогодення, Нацбанк буде його поки підтримувати, - говорить Олександр Охріменко. – Що стосується готівкового ринку, то тут також затишшя, на поточному тижні не прогнозую активного попиту на валюту. Головна причина – у населення через минулі свята зменшився обсяг зайвих коштів. Тому готівковий курс продажу триматиметься нижче 39 грн/долар".

Олег Пендзин упевнений, що чим більше позитивних очікувань, тим спокійнішим буде наш валютний ринок. Тобто, щойно почуємо, що в США знайдено консенсус між демократами і республіканцями, і Україні протягом нинішнього року дадуть обіцяний 61 млрд доларів, то відразу валютний ринок трохи "відкотиться".

"Те, що було останнім часом з курсом долара, мало більш емоціональне, ніж економічне підгрунтя, - впевнений Олег Пендзин. - Наразі триває проміжний етап, коли рішення про фінансову допомогу Україні ще нема, але надходить багато обнадійливих сигналів, що таке рішення невдовзі буде. Валютний ринок зараз у стадії рівноваги, яка збережеться на поточному тижні. Офіційний курс гривні може трохи послабитись, а готівковий курс, навпаки, незначно посилитись".

Андрій Шевчишин песимістичніший: він не вважає, що "життя вже налагоджується", адже питання з наданням фіндопомоги Україні досі невирішене. На його думку, курс долара в Україні у першу чергу стабілізували внутрішні фактори. Такі як, зменшення ажіотажу навколо проєкту закону про мобілізацію, коли, зокрема, було відхилено пропозицію про блокування рахунків тих, хто ухиляється від призову.

"Дане рішення припинило зняття валютних коштів з рахунків і зменшило попит на готівкову валюту, - аналізує експерт. – Але говорити про тривалу стабільність на готівковому ринку зарано. На поточному тижні збережеться досягнута рівновага – нижче 39 грн/долар, але близько до нього".

Андрій Шевчишин/Facebook

Продавати чи купувати валюту

І в цьому питанні думки експертів збіглись. Якщо коротко – то краще зачекати і без крайньої необхідності весь тиждень не робити жодних операцій з валютою: не купувати і не продавати.

"Нині жодний тренд не наявний, можливо, валюта ще подешевшає, і точно не подорожчає ще тиждень, тому щось робити з нею наразі недоцільно, краще проявити трохи витримки", - говорить Олександр Охріменко.

Олег Пендзин нагадав свої попередні прогнози про те, що курс долара у січні не перевищить 40 грн, а це означає: гривневі депозити залишаються прибутковішими за готівкову валюту.

"Варто почекати, доки питання з наданням Україні фінансової допомоги вирішиться позитивно, передумови для цього є, залишилось небагато, близько двох тижнів. Після цього гривня може дещо зміцнитись, а ті, хто придбає зараз долари, втратять кошти", - аргументував Олег Пендзин.

Олег Пендзин. Фото: сторінка О.Пендзина в соцмережі

Андрій Шевчишин у цілому згодний з колегами, проте вважає, що довгострокове інвестування у валюту, тобто якщо нею планується скористатись через 1,5-2 роки, доцільне у будь який час.

Нагадаємо, нардеп оприлюднив рейтинг найскандальніших держзакупівель останніх тижнів.

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