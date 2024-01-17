Ракетний удар по Харкову: що відомо про потерпілих і руйнування

Ввечері 16 січня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждало 17 осіб. Одна людина у важкому стані.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Також знищено 14 автомобілів.

"На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога". - наголосив міський голова.

Відомо, що РФ вдарила по центру міста. Очільник Харкова наголошує, що там немає жодної військової інфраструктури. Натомість ворог поцілив саме туди, де житлова забудова.

Своєю чергою, голова ОВА Олег Синєгубоп повідомив, що серед потерпілих 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом постраждалим надали допомогу на місці. У медзакладі перебуває 13 потерпілих.

"43-річна жінка - у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникальне поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків. Окупанти завдали ударів по місту із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

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